Alphen krijgt wéér tik op de vingers, omdat het uitbreiding Budget Hotel tegenhoudt

update met video Explosie bij voordeur van kleermaker: ‘Waarom? Dit zijn hardwerken­de mensen’

Bij kledingreparateur Knip & Stik aan de P. den Oudenstraat in Boskoop heeft dinsdagmorgen vroeg een explosie plaatsgevonden. De eigenaar van de winkel tast volledig in het duister over het ‘waarom’. ,,Dit zijn hardwerkende mensen!”