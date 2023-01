Alphen maakt haast met beschermen van windvang bij molens: verboden om er straks te dicht op te bouwen

Alphen pakt deze kwestie ‘zeer voortvarend’ aan, prijst provinciebestuurder Anne Koning in een brief aan Provinciale Staten. Die hadden vragen gesteld na een probleem dat speelde in Alphen. Die gemeente was vergeten te regelen dat het plan voor bedrijfsunits aan de Heimanswetering niet ten koste zou gaan van de windvang van de Vrouwgeestmolen. De Rijnlandse Molenstichting kwam in het geweer en Alphen erkende dat het onvoldoende rekening had gehouden met de windvang. Molens moeten genoeg wind kunnen ‘pakken’ om de wieken te kunnen laten draaien.