Alphen: ‘Niet aan ons om plan voor nieuwe flat bij Ridderhof vlot te trekken’

Kosten van treinonge­luk Voorscho­ten nog onduide­lijk, voorlopig bussen tussen Leiden en Den Haag

De NS kan nog niet zeggen wat de kosten zijn van het treinongeluk bij Voorschoten, laat een woordvoerder weten. ,,We weten bijvoorbeeld nog niet of de NS-trein die betrokken was bij het ongeluk nog te repareren is of dat deze is afgeschreven. Er valt nu nog geen zinnige raming te geven van de kosten.”