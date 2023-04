Alphen wil in top 3 ‘toiletvriendelijkste’ gemeenten van provincie komen (maar er is werk aan de winkel)

ONDERZOEK GGD Energiecri­sis slecht voor onze gezondheid: meer schimmel in huis en last van houtrook

We hebben meer last van houtstook en we ventileren minder. Dat blijkt uit het onderzoek van GGD Hollands Midden onder drieduizend deelnemers. De instantie wilde weten wat de effecten van de energiecrisis zijn op de gezondheid.