Alphenaren mogen zeggen wat de politie moet doen: hardrijders gewaarschuwd en op de bon geslingerd

Gevangene stichtte brand in cel omdat hij niet naar uitvaart peettante mocht: ‘Ik dacht: dan wandel ik zo naar buiten’

Tegen een 61-jarige man uit Utrecht, die vorig jaar brand stichtte in de Alphense gevangenis, eiste justitie dinsdag een celstraf van tweeënhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De gedetineerde stak in zijn cel een sok in brand en legde het brandende kledingstuk in een koelkast.