Alphense Boys speelde uit gelijk tegen Huizen

‘Grutto van de nacht’ hokt in kantoor­pand en plukt met z’n achterpoot­jes de muggen van het water

Oh help, wéér een vleermuis die bescherming nodig heeft. En dan is-ie nog uiterst kritisch ook. Maar die hulp van de mens is hard nodig, want de meervleermuis is net zo’n iconische en typisch Nederlandse soort als de grutto.