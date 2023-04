Alphense partij trekt aan de bel bij provincie: ‘Huizen bouwen in Gnephoek en auto's op busbaan’

COLUMN Hoe voelde je je toen je in die billen kneep? Als de grote machtheb­ber, de man die alles bepaalt?

Ineens was je in het programma Team West, een soort regionale Opsporing Verzocht. In de trein van Leiden naar Alphen viel je meerdere vrouwen lastig. Nu zoekt de politie je voor meervoudige aanranding. Dat is een ernstig woord, maar ja, wie ongevraagd in billen knijpt maakt zich daar wel schuldig aan.