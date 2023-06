Auto raakt stoeprand, rijdt door middenberm en knalt dan op boom

Longpa­tiënt Ab (80) slaapt altijd in de keuken, want slaapkamer van zijn flat zit vol schimmel

Hij heeft gewoon een slaapkamer in zijn seniorenflat. Maar daar krijgt Ab Teekens (80) steeds zo veel last van de hardnekkige zwarte schimmel op de muren, dat zijn dochter het bed naar de keuken heeft verplaatst. En hij is niet de enige. Ook zijn bejaarde buurtjes zijn ten einde raad.