Avifauna heeft ei van ernstig bedreigde diersoort, spannende tijd breekt aan: ‘Kan nog veel misgaan’

We zitten nog midden in de winter, maar in Avifauna heeft de eerste gier al zijn ei gelegd. Begin maart hoopt het vogelpark een jonge Rüppells gier te verwelkomen.

En dat is fijn nieuws, volgens Avifauna. ,,De Rüppells gier is een ernstig bedreigde diersoort, doordat ze in Afrika vaak vergiftigd worden. De Europese dierentuinorganisatie (EAZA) heeft daarom een instandhoudingsprogramma voor deze gier”, vertelt een woordvoerder over het dier dat alleen in Afrika voorkomt en de hoogst vliegende vogel ter wereld is. Hij kan tot maar liefst 11 kilometer hoogte vliegen.

De Rüppells gier wordt gemiddeld 101 centimeter lang, weegt 6,8 tot 9,0 kilo en heeft een spanwijdte van 230 tot 250 centimeter.

Bijzonder

Dat er nu een ei van een Rüppells gier ligt, is best bijzonder. ,,Uit alle dierentuinen in Europa die meedoen aan het instandhoudingsprogramma, kwamen afgelopen jaar slechts vier jongen. Die werden toevallig allemaal in Blijdorp in Rotterdam geboren.”

Volledig scherm Deze Rüppells Gier in Avifauna heeft een ei gelegd. © Avifauna

Avifauna heeft zestien gieren van deze soort. Dit zijn allemaal gesmokkelde vogels uit Afrika. ,,De gesmokkelde vogels zijn in Italië onderschept. De Italiaanse regering zocht vervolgens naar een goede plek voor de Rüppells gieren en zo is een gedeelte in Alphen terecht gekomen”, aldus Avifauna, dat op dit moment bezig is met de financiering voor een nieuwe volière. ,,We willen die dit jaar bouwen.”

Storen

Of het ei ook uitkomt, weet Avifauna nog niet zeker. ,,Er kan natuurlijk nog een hele hoop misgaan. En we weten ook nog niet of het ei wel bevrucht is.” Om de kans zo groot mogelijk te maken, komen de verzorgers van Avifauna niet te dicht bij het dier. ,,Vandaar dat de foto niet zo scherp is. Als we dichtbij komen, verstoren we het dier.”

De Rüppells gier legt slechts een ei per keer en dat wordt gemiddeld in zo’n 55 dagen uitgebroed. Het jong zou vervolgens na zo’n drie maanden moeten kunnen vliegen, om vervolgens 40 tot 50 jaar oud te worden.

