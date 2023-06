Bewolkt weer in Alphen aan den Rijn vanochtend

Jan en Riet (beiden 92) zijn 70 jaar getrouwd: ‘Wonder dat we nog samen mogen zijn’

Het echtpaar Jan (92) en Riet (92) Groenendijk stapte zeventig jaar geleden in het huwelijksbootje. Daarom kregen ze woensdagmiddag een bezoek van burgemeester Spies. En was dat in het bejaardentehuis? Nee hoor, het stel woont nog steeds in een eigen huis en ze doen alles zelf.