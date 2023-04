Bezinningsdag voor wie rust zoekt

Politiek trekt aan de bel over zieke honden, Alphen gaat grondmon­sters laten nemen

Hoe konden meerdere honden ziek worden in Kerk en Zanen? Raadslid Robert-Jan Blom van NieuwElan wil hier opheldering over van het college. Eerder van de week meldde deze krant al dat om onverklaarbare wijze honden ziek werden in de omgeving bij de schietvereniging.