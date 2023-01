Bianca wint met haar Broodjes Direct felbegeerde ondernemersprijs: ‘Heel erg blij mee’

De Alphense onderneemster is na afloop door het dolle heen. ,,Yes, het is gelukt! Heel erg blij mee.”

De jaarlijkse prijzen van ondernemersvereniging VOA, oftewel de VOAwards, worden donderdag uitgereikt in een afgeladen grote zaal van theater Castellum. Het thema is de Oscaruitreikingen in de filmwereld en daarom wordt de happening gepresenteerd door filmmaker en regisseur Martin Koolhoven. Ook staat er een stretched limousine voor de deur, zingt Jolanda Knecht van The Adele Project hits als Skyfall en komt VOA-voorzitter Elles in ’t Veld het podium op als vrouwelijke James Bond.

Rode loper

De dresscode is ‘feestelijk’, voor op de rode loper en wie wil kan zich daar laten fotograferen. Intussen staan er vijftien genomineerden klaar, in vijf categoriën: starters, zzp, horeca & retail, mkb en mkb XL.

Volledig scherm De Alphense burgemeester Liesberth Spies reikt een prijs uit, rechts presentator filmmaker Martin Koolhoven © Morvenna Goudkade

Ondernemer Thijs Bezemer wint de startersprijs met de Sunset Beach Bar en roept meteen echtgenote Joyce erbij. Het stel kwam op het idee tijdens een kitesurfvakantie in Spanje. ,,Daar heb je dan zo’n relaxte plek, een zeecontainer, wat zitzakken op het strand en dan de zon zien ondergaan. We dachten, dat willen we ook in Alphen, bij de Zegerplas.” Bezemer heeft goed nieuws, want de Sunset Beach Bar mag door van de gemeente.

Daarna wint event-organisator Simcha Rozema in de categorie zzp, heeft Bianca van Rijn haar triomf bij horeca & retail, gaat Peter Bruijnes van het gelijknamige aannemingsbedrijf aan kop in de categorie mkb en Herman Broere van VMD Koster Verzekeringsgroep bij mkb XL. En worden de gasten aangespoord om ook op het podium te komen: ,,We gaan een feestje vieren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.