Svenja wil alcoholgebruik bij Formule 1-race aanpakken: ‘Flesje water duurder dan biertje’

Ayrton (17) chillt na het sporten bij McDonald’s: ‘Tegen­strij­dig? Lekker om te eten en te praten’

Op vakantie uitrusten, uitslapen en alles op het gemak doen, is voor Ayrton Verboom geen probleem. Maar als hij eenmaal thuis is, begint het te kriebelen en is hij elke dag in de sportschool te vinden. ,,Twee weken zonnen op een bedje is wel genoeg. Daarna vind ik het heerlijk om weer te sporten en te trainen.”