Bijzonder! Iris maakt hippe moerasklomp van riet: ‘Weggooien vond ik geen optie’

Van wieg tot graf Na 73 gezonde jaren volgden voor Jolanda (1946-2021) 15 maanden van ziekte; moeilijke én mooie maanden

Ze had een enorm groot en warm hart en besteedde vele uren per week aan vrijwilligerswerk. Jolanda Jacobs-Solkamans hielp waar ze kon. Nu ze overleden is, onderhouden haar twee dochters de goede contacten met familie, vrienden en kennissen. Ook geven ze beiden een eigen invulling en vervolg aan het vrijwilligerswerk van hun moeder in de Adventskerk. ,,We hebben er een tweede sociaal leven bij. Wat een rijkdom.”