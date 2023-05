Bloed, weefsel, armen en benen: Waar gaan de menselijke resten uit het ziekenhuis heen?

Alles over de ontknoping in het amateur­voet­bal, hoe staat jouw club ervoor?

Nog een speelronde en dan is het seizoen voorbij. Mede vanwege de versterkte degradatieregeling is het in veel voetbalcompetities nog razend spannend, maar er gloort ook nog veel moois. Een compleet overzicht van de stand van zaken voor alle regioclubs die nog ergens om spelen.