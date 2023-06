Bløf trapt populair Zomerspektakel af: Meer dan 70.000 bezoekers verwacht

Carice van Houten openhartig over verlies vader tijdens zwanger­schap: ‘Ik kon niks uitbrengen’

Carice van Houten heeft in haar podcast Carice & Halina geëmotioneerd verteld over haar heftige zwangerschap. Toen de actrice naar het ziekenhuis moest voor een echo, lag haar vader namelijk in hetzelfde ziekenhuis om niet veel later te overlijden. ,,Ik hou me maar vast aan het spirituele idee dat hun paden elkaar gekruist hebben en dat ik mijn vader wel terug zie in mijn zoon”, aldus Van Houten.