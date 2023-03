BoerBurgerBeweging zorgt voor aardverschuiving in de provincie: ‘We gaan schoon schip maken’

verkiezingen 2023 Na weken in achtbaan nu opluchting voor kandidaten uit Groene Hart: ‘Er gaat een BBB-vibe door Nederland’

De BoerBurgerBeweging (BBB) is dankzij de winst bij de Provinciale Statenverkiezingen de nieuwe ster aan het politieke firmament. De Reeuwijkse Heidi Looy, die voor BBB op plek 2 in Zuid-Holland staat, is zeer blij: ,,Dit is ongelofelijk.’’