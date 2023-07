Opmerkelij­ke trendbreuk: Alphense tuinen zorgen voor wederop­stan­ding vlinders

Ook zoveel vlinders geteld in je tuin? Niet gek, want Alphen is bovengemiddeld vlindervriendelijk. Behalve door klimaatverandering is ook hierdoor de voorheen zeldzame kolibrievlinder in het Groene Hart een terugkerende gast geworden.