Bomen kappen in een nog piepjong bos: dit is waarom dat tóch nodig is in het Bentwoud

Bewoners Waddinx­veen houden actiedag tegen druk vrachtver­keer

Bewoners van de Brugweg in Waddinxveen houden vrijdag op drie spitsmomenten een actiedag tegen het drukke vrachtverkeer. ,,We willen gewoon één dag een echte normale straat in de bebouwde kom zijn”, zegt de organiserende werkgroep van negen bewoners.