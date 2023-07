Bootje kopen? Dit splinternieuwe megajacht zoekt nog een eigenaar

Onderzoek naar fatale steekpar­tij gaat door, in Leiden opgepakte man zit nog vast

De man die vrijdag in Leiden is opgepakt in verband met een fatale steekpartij die dag, zit nog vast. Dat meldt de politie. Een woordvoerster kon nog niet bevestigen of deze man ook daadwerkelijk wordt verdacht van de steekpartij. Ook zaterdag loopt nog onderzoek om vast te stellen of het de gezochte verdachte betreft.