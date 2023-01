Boskoop krijgt er een nieuwe woonwijk bij, bouw start eind dit jaar

Zeldzame grote zilverrei­ger is niet meer zo zeldzaam in het Groene Hart: ‘Aantal neemt vliegens­vlug toe’

Spierwitte veren, hoog op de poten en een stuk chiquer ogend dan zijn overbekende blauwgrijze soortgenoot. De ooit zo enorm zeldzame grote zilverreiger is lang niet meer zo zeldzaam in het Groene Hart. ,,Ze hebben hun plekje in de polders heroverd.”

26 januari