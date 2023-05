Brand in zonnepanelen en elektrische auto’s vragen nieuwe skills van brandweer: ‘Lopen achter de feiten aan’

Marja en Marjanne stoppen uit frustratie met hun werk voor hulpbehoe­ven­den: ‘Gaan er zelf aan onderdoor’

‘Het is een puinhoop’. Vol frustratie en met groot verdriet gooien Marjanne Orbons en Marja Dirkzwager de handdoek in de ring. Niet langer kunnen ze het opbrengen op te komen voor hulpbehoevenden in Alphen. ,,We lopen tegen muren op. We gaan er zelf aan onderdoor.”