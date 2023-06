Burgemeester na kritiek over opvang Oekraïners: ‘Dat we naar je luisteren, betekent niet dat je altijd gelijk krijgt’

Zorgmede­wer­ker laat verslaafde jonge moeder al na één dag in de val lopen: drugs in ruil voor seks

Nog geen twee dagen zit een verstandelijk beperkte, jonge moeder in een afkickkliniek of een zorgmedewerker biedt haar drugs aan in ruil voor seks. Ze kan er geen weerstand aan bieden en laat zich seksueel misbruiken. Justitie gelooft haar verhaal en eist tegen de hulpverlener vijf jaar gevangenisstraf en een beroepsverbod.