Cameratoezicht in uitgaanshart Alphen verlengd én uitgebreid: fors minder incidenten

Kees, de ‘oudste barman van Alphen’ stopt woensdag: ‘Op 71-jarige leeftijd is het tijd voor rust’

Hij zou de oudste barman van Alphen zijn. Maar na tientallen jaren in de horeca is het tijd voor wat rust, vindt Kees Binnendijk (71). ,,Maar mensen zullen me nog gewoon blijven zien, hoor.”