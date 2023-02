Dak gaat eraf tijdens de eerste carnavalsmis (maar deze keer niet letterlijk)

AARDBEVING Edo helpt reddings­team in rampgebied Turkije: ‘Overle­vings­kan­sen nemen met het uur af’

Het draait om de mensen in het rampgebied, benadrukt Edo Groenendijk. Hij werkt op het hoofdkwartier van USAR.NL in Zoetermeer, om het reddingsteam dat is uitgezonden naar Turkije te ondersteunen vanuit Nederland.