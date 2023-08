Dankzij orgelman Koos dansen de ouderen op straat: ‘Ik wil dit ambacht in stand houden’

COLUMN Dennis eet zijn schoen op, nu Kees de geldschie­ters van Knøss tóch niet gaat terugbeta­len

Geen doorstart voor Knøss. De curator vertelde het deze week alsof hij dat niet had verwacht. Wat bijzonder is, want voor de rest van Alphen is dat geen verrassing. Er is immers geen horecaondernemer die zijn vingers aan deze besmette lunchroom wil branden.