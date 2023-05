Dennis waarschuwt scholen én ouders: ‘Onderschat dat pesten niet. Pesters hebben vaak geen idee’

Omwonenden lopen verontwaar­digd weg bij overleg huisves­ting 400 arbeidsmi­gran­ten: ‘Totaal onwense­lijk, totaal ongepast’

LIEMPDE - De bedoeling was te overleggen over de huisvesting van 400 arbeidsmigranten aan de Oude Rijksweg 11 in Liempde. Maar zo'n honderd omwonenden uit de naburige buurtschap Vrilkhoven stapten maandagavond na een korte verklaring direct weer op.