Deze nieuwe school in Alphen krijgt ruim acht ton subsidie voor een ‘optimaal binnenklimaat’

Toen buurvrouw kerstkaart teruggaf, smeet Cornelis egel en cavia's tegen de muur

Hij was boos, omdat zijn buurvrouw de kerstkaart die hij had gestuurd, weer terug door de brievenbus had gegooid. In een opwelling doodt Cornelis van D. (54) daarom zijn kitten en smijt hij zijn twee cavia’s en egel tegen de muur.