Dierenweide dreigt zich op te heffen als zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden

1000 euro voor een tiny house van 40 m²? ‘Wat de gek er voor geeft’

Is de huurprijs van bijna duizend euro voor een klein tiny house op een naargeestige stenige parkeerplaats in Gouda schaamteloos misbruik van de woningnood, of is het gewoon marktwerking en kunnen deze huisjes juist de woningnood lenigen? ,,Het is wat de gek er voor geeft! Geef de verhuurder eens ongelijk!”