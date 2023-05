Dit is hoe de eerste teams uit Alphen aan den Rijn dit weekeinde speelden

Inbreker slaat winkelrui­ten in

Een inbreker heeft met een steen meerdere ruiten ingeslagen van een supermarkt aan de Promenade in Waddinxveen. De politie heeft er een getuigenoproep aan gewijd. De dader zou volgens de politie zondagochtend tussen één en twee uur hebben toegeslagen. Of en zo ja wat er is gestolen heeft de politie niet gemeld.