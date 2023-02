Dit is waarom er tientallen schoenen hangen in een boom bij de Zegerplas

HOE IS HET NU MET? Heftige brand grijpt moeder Jorine soms nog naar de keel: ‘Wat als alle kinderen hier sliepen?’

Een brand legde begin maart vorig jaar het huis van de Woerdense Martijn en Jorine in de as. Het stel heeft zes kinderen en merkte pas laat dat hun huis in brand stond. Wonder boven wonder waren die nacht vijf kinderen uit logeren. ,,Ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als ze thuis lagen te slapen.’’