Dit was de dodenherdenking in het Groene Hart

Zo rustig dat je speld hoort vallen: GGD's schroeven aantal corona-prikplek­ken drastisch terug

Soms kun je er een speld horen vallen. Het is niet druk meer in de nog overgebleven priklocaties voor een coronavaccinatie in het Groene Hart. De GGD regio’s Utrecht en Hollands Midden schalen nog verder af. Er zijn nu ook minder telefoonlijnen beschikbaar.