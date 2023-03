Dood konijn aan schutting doelbewuste actie tegen Marjanne? ‘Bangmakerij? Zou kunnen’

FUNDAPAREL Tuin zo groot dat je er hele dag verstopper­tje kan spelen: dit karakteris­tiek huis staat te koop

Wie dat wil zou makkelijk een hele middag verstoppertje kunnen spelen in het weelderige groen rond het karakteristieke herenhuis aan de Lindenhovestraat 2 in Zwammerdam. Het perceel van circa 3000 vierkante meter biedt volop mogelijkheden voor allerhande vermaak of wisselende exposities.