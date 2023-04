Dorpen komen met alternatieven voor opvang Oekraïners, wethouder gaat er kijken: ‘Goed gevoel bij’

Gat in de weg? Het kan 10 jaar duren voordat het wordt aangepakt: ‘Dit gaat over de veiligheid van mensen’

Tien jaar vertraging voor aanpassingen aan een hele rij straten in de gemeente Alphen. Dat is het gevolg van gestegen kosten, schrijft de gemeente aan bewoners die het treft. Buurgemeenten hebben hier geen last van, zo blijkt uit een rondgang. ,,Dit heeft effect op het vertrouwen in de overheid.”