Drie mannen aangehouden na vechtpartij in Alphen

Komt er eindelijk vaart in plannen voor buurtcen­trum Park Triangel? Drie plekken in beeld

Wethouder Albert Kerssies heeft drie plekken verkend voor een buurtcentrum in Park Triangel. Daarmee lijkt er eindelijk vaart te komen in de plannen voor een ontmoetingspunt in de nieuwbouwwijk in Waddinxveen.

24 januari