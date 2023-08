Drone testen naast Alphense bajes bleek geen goed idee, politie rukt massaal uit

Geen modderig veld meer: nieuwe kunstgras­vel­den liggen klaar bij Be Fair Waddinx­veen

Voetbalvereniging Be Fair beschikt op sportpark ’t Suyt aan de Toernooiweg in Waddinxveen nu over nieuwe kunstgrasvelden, waaronder het hoofdveld, dat voorheen gras was. Zaterdag 16 september worden ze officieel in gebruik genomen.