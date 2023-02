Duikers vinden telefoon van omgebrachte Esmee (14): ‘Familie blij dat-ie terecht is’

VIDEO Tranen vloeien bij afscheid Esmee (14): ‘Ze zal school nooit afmaken, nooit moeder worden’

Voor de nabestaanden van de door een misdrijf omgekomen Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk is de afgelopen week heel hectisch en zwaar geweest, máár er was een belangrijk lichtpuntje: hartverwarmend medeleven. Ook bij de uitvaart, zaterdag. ,,Heel Nederland lijkt mee te leven, dat is een grote steun”, zegt Wilbert van der Post, woordvoerder van de familie.

