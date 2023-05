Één dag nadat zijn bedrijf was overgenomen, stond aannemer Gert (1953-2022) alweer te klussen

Bekerheld van Nieuwkoop zit in halve finale gewoon weer op de bank: ‘Was een groot gekkenhuis’

Bekersensatie Nieuwkoop staat vanavond in de halve finale tegenover Westlandia. Een duel dat niet had plaatsgevonden zonder Demian van der Lek. De reservedoelman die normaliter in de luwte vertoeft, groeide in de kwartfinale uit tot de held van Nieuwkoop.