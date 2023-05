Een pudding in de vorm van een eend of clown? Museum CHV Ter Aar heeft het allemaal!

Petitie voor bescher­ming Groene Hart duizenden keren getekend: ‘Niet alles opofferen voor woningbouw’

Zeven natuurorganisaties in het Groene Hart willen dat de natuur en het landschap in de regio beter worden beschermd. Een petitie met die oproep, die sinds februari bijna 4500 keer is ondertekend, is woensdag aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. De ondertekenaars vrezen het opslokken van de natuur door woningen, zoals in de Gnephoek in Alphen.