Eerste hulp bij circulair ondernemen, Alphen opent loket voor ondernemers

Buurt vreest herrie en verkeers­over­last, toch worden bezwaren tegen kinderop­vang van tafel geveegd

Omwonenden van dansschool Da Danza in Waddinxveen krijgen geen voet aan de grond met hun bezwaren tegen kinderopvang in één van de ruimten in de dansschool. De gemeente heeft hen in het ongelijk gesteld.