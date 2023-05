Elf Alphense bajesklanten uitverkoren voor training met trainer van ADO Den Haag

Bijklussen als bestuurder, ja of nee? ‘Altijd oppassen op belangen­ver­stren­ge­ling’

Kun je naast je drukke bestuursfunctie andere dingen doen? Steeds vaker hebben provinciale politici bijbanen of functies. De wetgever heeft er nog steeds niet over vastgelegd. Wij vroegen onze lezers wat zij vinden: ‘Bijklussen is vaak belangenverstrengeling.’