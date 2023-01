Elf tijdelijke vaccinatielocaties van GGD Hollands Midden sluiten de deuren

Porsche, Audi en Nivea: Lynn speelt in reclames van grote merken (maar bijna niemand herkent haar)

Iedereen heeft haar weleens op z'n beeldscherm voorbij zien komen. Toch herkennen maar weinig mensen in Nederland haar écht. Lynn Pfaff (37) is misschien wel de meest bekende onbekende vrouw uit Woerden. Toch heeft de actrice nu wel een rol te pakken in dé hitserie van het moment The Crown.

20 januari