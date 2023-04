Energiecrisis slecht voor onze gezondheid: meer schimmel in huis en last van houtrook

De wijkagent Oudere dame probeerde zichzelf in brand te steken: als agenten spontaan huisbezoek brengen ruiken ze gas

Een oudere dame uit onze wijk heeft vorige week geprobeerd zichzelf in brand te steken. Om te kijken hoe het nu met haar gaat, besluiten mijn collega en ik een spontaan huisbezoek af te leggen. Dat blijkt precies op het juiste moment, want zodra we aankomen ruiken we gas.