Euromarkt in Alphen compleet op de schop: mogelijk 700 nieuwe huizen, bedrijven tegen de vlakte

Stoppen met de melkfles voor het slapen gaan: hoe doe je dat?

Stel: je kind is al anderhalf jaar en ’s avonds valt hij alleen in slaap als hij nog een melkflesje krijgt. Is dat erg? En zo ja, hoe kun je er dan het beste mee stoppen? Slaapcoach Kirsten Teunisse van Slaapwolkje: ‘Maak ze steeds wateriger’

13:30