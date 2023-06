Even ertussenuit in een tent en lekker zwemmen: gratis vakanties voor Alphenaren in financiële nood

Waarom ‘enge bruine nachtelij­ke fladderaar’ net zo veel bescher­ming verdient als bij en vlinder

Als het om bedreigde insecten gaat, komen we graag in actie voor prachtige vlinders en nuttige bijen. Maar er is ook een insectenwereld in de nacht die mooier is dan je zou denken, blijkt tijdens een nachtvlindertelling. Lichtvervuiling bedreigt veel van deze soorten fladderaars.