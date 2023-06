Explosie bij voordeur van kleermaker

Wat moet je als mama of papa depressief is? Roos leert kinderen hoe ze zelf geen last krijgen van ‘regenwolk’

Tijdens haar zwangerschap belandde Roos Hanemaaijer in een depressie. Ook toen haar kinderen geboren waren, had ze het lange tijd moeilijk. Nu ze die ‘donderwolk' achter zich heeft gelaten, wil ze ouders in een vergelijkbare positie helpen. Maar ook hun kinderen. Want, hoe moet een kind ermee omgaan als mama of papa depressief is?