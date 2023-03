Fusion Lounge in Alphen mag niet meer open, burgemeester Spies ‘had geen andere keuze’

Dat laatste moest sowieso nadat burgemeester Liesbeth Spies eind vorig jaar de exploitatievergunning van deze horecazaak had ingetrokken. Ze kwam tot dit besluit omdat ze de positie van de exploitant ‘niet langer houdbaar’ vond. Hij zou met de politie in aanraking zijn geweest en zijn veroordeeld. Maar waarvoor precies, dat staat niet in de documenten die deze krant heeft ingezien. De gemeente Alphen wil er verder weinig over kwijt.

Wel is geconstateerd dat zeker viermaal geen leidinggevende in de zaak was op momenten dat dit volgens de regels wel had gemoeten. Ook zou valsheid in geschrifte zijn gepleegd.

Ingetrokken

Deze week stond een zitting gepland in het Alphense stadhuis waar het bezwaar zou worden behandeld dat de exploitant tegen Spies’ besluit had ingediend. Maar de man en zijn raadsman kwamen niet opdagen. De raadsman laat nu weten dat het bezwaar is ingetrokken. Over wat de huurder verder met het pand van plan is kan hij naar zijn zeggen geen mededelingen doen. Het huurcontract loopt nog bijna anderhalf jaar door. Ook op de redenen om de Fusion Lounge verplichte sluiting op te leggen wil de raadsman niet ingaan.

De huurder vindt de gedwongen sluiting overdreven, Spies had naar zijn mening ook een waarschuwing kunnen geven. Maar de gemeente Alphen laat in een reactie weten dat de burgemeester geen andere optie zag. ,,Intrekken van de exploitatievergunning is een zware maatregel, die goed wordt afgewogen.”

Over het pand aan de Prinses Irenelaan was eerder al iets te doen: in de coronacrisis bleek de zaak open, terwijl dit volgens de toenmalige regels niet mocht. Het pand houdt een horecabestemming. ,,Als een nieuwe exploitant een vergunning aanvraagt, nemen we die in behandeling”, aldus de gemeente.

