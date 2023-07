Geen treinen tussen Alphen en Bodegraven door defecte spoorbrug

Nieuwbouw in de Gnephoek gaat gewoon door, ook nu de Haagse realiteit op zijn kop staat

Voorstanders van de zo veelbesproken nieuwbouw in de Alphense Gnephoek zagen nog maar net de zon doorkomen, of er zijn mogelijk al weer donkere wolken in aantocht. Wat betekent de val van het kabinet voor de plannen van het Alphense gemeentebestuur?