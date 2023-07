Geen treinen tussen Alphen en Gouda

Update | met Video | poll Laat Vlissingen ‘illegaal’ slavernij­mo­nu­ment staan op de boulevard? ‘We gaan hier eerst over praten’

Hoewel de gemeenteraad geen slavernijmonument in de stad wil, staat er nu toch een op de boulevard in Vlissingen. Initiatiefneemster en oud-gemeenteraadslid Angélique Duijndam en de Vlissingse kunstenaar Zeus Hoenderop plaatsten hem zonder medeweten van de gemeente. ,,De tijd van praten is voorbij.” Of het monument mag blijven staan is nu de grote vraag. De gemeente wil daar eerst over praten met de betrokkenen.