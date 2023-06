Geen treinen tussen Leiden en Alphen aan den Rijn

Vlagpro­test om mogelijke opvangloca­ties vluchtelin­gen aan de Steekter­weg

De onvrede onder bewoners aan de Steekterweg in Alphen over twee mogelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen neemt toe. Woensdagavond is er een informatieavond waar de gemeente antwoorden zal geven op vragen die leven onder mensen uit de buurt.